DR: соглашение России и Фарер по рыболовству поставило Данию в глупое положение

Продление соглашения по рыболовству между Россией и Фарерскими островами на фоне украинского конфликта поставило Данию в «глупое положение», заявил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

Об этом сообщает Danmarks Radio.

Отмечается, что ранее данному соглашению не уделялось особого внимания, но теперь оно было продлено на этапе, когда Запад, наоборот, «разрывает отношения с Россией».

Сплидсбоэль выразил мнение, что продление договора представляет собой вызов для Дании и ставит её в «глупое положение», поскольку Фарерские острова продолжают отношения с Россией «как ни в чем не бывало».

Ранее посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в МИД России в связи с его провокационными высказываниями в датских средствах массовой информации касательно работы иностранных компаний в России.

15 ноября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Дания, согласно новым планам Европейского союза, намерена проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её воды.