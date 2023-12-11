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Посла Дании вызвали в МИД России из-за провокационных высказываний

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Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в МИД России в связи с его провокационными высказываниями в датских средствах массовой информации касательно работы иностранных компаний в России. 
Посла Дании вызвали в МИД России из-за провокационных высказываний
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что заявления датского представителя, которые содержат оценки экономики России и её правовых основ, недопустимы и граничат с вмешательством Дании во внутренние дела России.

В МИД призвали посла впредь воздерживаться от подобных высказываний.

В ноябре в МИД России был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий, ему заявили протест в связи с продолжающимся преследованием русскоязычных СМИ.

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