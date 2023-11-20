Послу Молдавии выразили протест из-за преследования русскоязычных СМИ

В МИД России был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий, ему заявлен протест в связи с продолжающимся преследованием русскоязычных СМИ.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам», — говорится в сообщении.

Ранее глава Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент страны Игорь Додон высказался о ситуации со СМИ в стране.