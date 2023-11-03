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Додон: власти Молдавии блокируют СМИ, чтобы создать комфортную медиасреду для себя

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Глава Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент страны Игорь Додон высказался о ситуации со СМИ в стране.

«Майя Санду и партия «Действие и солидарность» не выносят критики со стороны конкурентов, они хотят создать комфортную медийную среду. Ситуация в стране очень сложная, а партия «Действие и солидарность» надеется, что после закрытия и цензурирования общественного мнения через СМИ люди поверят, что всё хорошо», — заявил Додон в ходе видеоэфира, который транслировался в соцсетях.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Санду превратила госорганы в неправительственные организации, которые пытаются навязывать гражданам, о чём они должны думать.

Ранее лидер оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор резко раскритиковал решение властей республики приостановить лицензии шести телеканалов.

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