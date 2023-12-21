Захарова: слова об угрозе российских рыбаков для Дании являются вбросами Запада

Заявления о якобы угрозе российских рыбаков для Дании являются частью кампании Запада против России. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее в СМИ появилась информация, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами позволит российской стороне «шпионить за Западом».

Захарова подчеркнула, что такие утверждения западных СМИ не новы.

«Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России», — приводит РИА Новости её слова.

13 декабря старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль сообщил, что продление соглашения по рыболовству между Россией и Фарерскими островами на фоне украинского конфликта поставило Данию в «глупое положение».