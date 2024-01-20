NBC: в США остались довольны «сдержанным поведением Зеленского» в Давосе

Американская администрация осталась довольна сдержанным поведением «обычно энергичного Зеленского» на ВЭФ в Давосе.

«Обычно энергичный Зеленский предстал более смиренным и не делал публичных призывов о помощи. Эту перемену оценили в администрации Байдена», — сообщает NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник издания отметил, что некоторые чиновники считали Зеленского слишком уверенным в себе, так как он чересчур давил на конгресс США.

Ранее Politico сообщила, что Пекин отклонил просьбу о встрече премьера Госсовета КНР Ли Цяна с Зеленским.

Ситуация с делегацией Китая в Давосе стала ударом для Украины.

Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит дронов и боеприпасов на Украине.