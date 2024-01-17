Politico: Пекин отклонил просьбу о встрече премьера Госсовета КНР с Зеленским
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Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По их сведениям, китайская сторона отказалась от встречи «намеренно, а не вследствие проблем с графиком».
Ранее американская газета The New York Times сообщала, что чиновники в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине.
МИД России заявил, что Украине и Западу на встрече в копенгагенском формате 14 января в Давосе так и не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа.