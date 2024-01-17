RT в Telegram
Подпишись

Politico: Пекин отклонил просьбу о встрече премьера Госсовета КНР с Зеленским

Короткая ссылка
Китай отклонил просьбу Украины о проведении в Давосе встречи премьера Госсовета КНР Ли Цяна с Владимиром Зеленским.
Politico: Пекин отклонил просьбу о встрече премьера Госсовета КНР с Зеленским
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их сведениям, китайская сторона отказалась от встречи «намеренно, а не вследствие проблем с графиком».

Ранее американская газета The New York Times сообщала, что чиновники в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине.

МИД России заявил, что Украине и Западу на встрече в копенгагенском формате 14 января в Давосе так и не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить