МИД России: Украина и Запад в Давосе не смогли расширить антироссийский лагерь
- AP
- © Markus Schreiber
«Даже коммюнике председателей — Украины и Швейцарии — содержит примечание, что документ не отражает мнения всех участников», — отметила она.
Традиционно от участия в этом мероприятии отказался Китай, а многие другие страны мирового большинства присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей, говорится в сообщении МИД.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мира на Украине по формуле Владимира Зеленского без участия России лишено смысла.