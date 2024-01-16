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МИД России: Украина и Запад в Давосе не смогли расширить антироссийский лагерь

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Украине и Западу на встрече в копенгагенском формате 14 января в Давосе так и не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа, заявил МИД России. Кроме того, углубились разногласия между представленными там странами, констатировала представитель министерства Мария Захарова.
МИД России: Украина и Запад в Давосе не смогли расширить антироссийский лагерь
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Даже коммюнике председателей — Украины и Швейцарии — содержит примечание, что документ не отражает мнения всех участников», — отметила она.

Традиционно от участия в этом мероприятии отказался Китай, а многие другие страны мирового большинства присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей, говорится в сообщении МИД.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мира на Украине по формуле Владимира Зеленского без участия России лишено смысла.

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