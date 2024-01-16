NYT: чиновники в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине

Чиновники и представители бизнеса из Европы и других стран мира во время встречи в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине, пишет американская газета The New York Times.

«Правительственные чиновники и руководители бизнеса из Европы и всего мира продолжают заявлять о поддержке Украины и выражать обеспокоенность тем, что она теряет внешнюю финансовую поддержку в критический момент, но они также публично и в частном порядке настаивают на дипломатическом урегулировании конфликта», — говорится в статье газеты.

Как заявил ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Европа должна положить конец конфликту на Украине посредством переговоров с Москвой, а не отправкой Киеву большего количества оружия.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что выделение Евросоюзом €50 млрд на оружие для Украины повлечёт жертвы и улучшит переговорную позицию России, ВСУ при этом точно не смогут продвинуться к Крыму.