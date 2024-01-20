Не менее 13 человек погибли при пожаре в общежитии при школе в Китае
По данным Центрального телевидения Китая, трагедия случилась в уезде Фанчэн городского округа Наньян. Через почти 40 минут возгорание было ликвидировано пожарными.
Один пострадавший госпитализирован, он находится в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что двое детей погибли в результате пожара в жилом доме в деревне Лепёшкино Мишкинского района Башкирии.
Также следователи возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре пожилой женщины и двух её внуков под Пензой.