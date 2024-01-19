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Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

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Двое детей погибли в результате пожара в жилом доме в деревне Лепёшкино Мишкинского района Башкирии.
Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом информирует пресс-служба МЧС России по региону.

По данным ведомства, на момент пожара в доме находились мать с тремя детьми. Женщине удалось выбраться из дома вместе с семимесячным ребёнком, однако в доме остались ещё две девочки трёх и четырёх лет.

«В ходе тушения, к сожалению, обнаружены погибшие дети», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей при взрыве и пожаре в доме в Махачкале.

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