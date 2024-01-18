СК завёл дело после гибели двух детей при взрыве и пожаре в доме в Махачкале

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей при взрыве и пожаре в доме в Махачкале.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности, совершённое лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — отмечается в заявлении.

По имеющимся у следствия данным, 18 января в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале проводилась попытка самовольного демонтажа газового узла, что привело к утечке газа и последующему взрыву.

В результате происшествия двое несовершеннолетних детей погибли.

Ранее один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Самаре.