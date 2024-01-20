RT в Telegram
Подпишись

Конгрессвумен Грин заявила, что США хотят продолжить конфликт на Украине

Короткая ссылка
Разжигатели конфликта в Вашингтоне отчаянно хотят продолжения спонсирования военных действий на Украине — это глупо, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на $60 млрд. Это глупо», — написала она в своём микроблоге.

Конгрессвумен назвала конфликт на Украине «войной Америки», на что, по её мнению, указывают новые транши для Киева.

Ранее Грин заявила, что Соединённые Штаты могут отправить американских военных в зону боевых действий на Украине.

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг также признала, что большая часть выделяемых на Украину денег достаётся американскому ВПК, который, ко всему прочему, предлагает новые рабочие места.

О том, как происходят поставки оружия, рассказывал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан: администрация использует деньги, выделяемые конгрессом, для того чтобы пополнять собственные, американские резервы вооружений, когда оружие из них отправляется на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить