Разжигатели конфликта в Вашингтоне отчаянно хотят продолжения спонсирования военных действий на Украине — это глупо, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на $60 млрд. Это глупо», — написала она в своём микроблоге.

Конгрессвумен назвала конфликт на Украине «войной Америки», на что, по её мнению, указывают новые транши для Киева.

Ранее Грин заявила, что Соединённые Штаты могут отправить американских военных в зону боевых действий на Украине.

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг также признала, что большая часть выделяемых на Украину денег достаётся американскому ВПК, который, ко всему прочему, предлагает новые рабочие места.

О том, как происходят поставки оружия, рассказывал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан: администрация использует деньги, выделяемые конгрессом, для того чтобы пополнять собственные, американские резервы вооружений, когда оружие из них отправляется на Украину.