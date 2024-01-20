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Боррель: Израиль ранее финансировал ХАМАС, чтобы ослабить Палестину

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Израиль ранее финансировал ХАМАС, чтобы ослабить Палестину под руководством Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Да, ХАМАС финансировалось израильским правительством, которое пыталось ослабить Палестину, возглавляемую ФАТХ», — цитирует его РИА Новости.

Боррель выступил за защиту признания Палестины и осудил тот факт, что мировое сообщество так и не сделало многого для достижения идеи о создании двух государств. Европейский дипломат подчеркнул, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху «лично бойкотировал это решение» на протяжении 30 лет.

Ранее представитель делегации ЮАР Адила Хасим заявила, что действия властей Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что заявления властей Израиля о принудительном переселении жителей сектора Газа опасны.

В январе Евросоюз включил в санкционный список политического лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара.

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