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Маргарита Симоньян заявила об усталости Запада от украинского конфликта

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире «Своей правды» на НТВ на примере южнокорейского хита Gangnam Style объяснила, как западное общество устало от украинского конфликта.
Маргарита Симоньян заявила об усталости Запада от украинского конфликта
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Вот этот проект теряет поддержку населения. Теряет поддержку населения почему? Ну потому, что мода на что-либо проходит, как бы это ни было цинично. Человечество так устроено... Gangnam Style помните? Все слушали. Проходит год — никто не помнит, что это такое, кто там слушал, кому интересно», — отметила Симоньян.

У Запада сейчас своих проблем хватает, напомнила главред RT: «В Сан-Франциско бомжи, в Париже — клопы, в Лондоне — крысы».

Газета The Hill ранее писала, что выбранная президентом России стратегия в конфликте на Украине доказала свою эффективность. 

CNN также отмечал, что ставка Москвы на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём ​​выглядит всё лучше».

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