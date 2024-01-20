Маргарита Симоньян заявила об усталости Запада от украинского конфликта
- РИА Новости
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«Вот этот проект теряет поддержку населения. Теряет поддержку населения почему? Ну потому, что мода на что-либо проходит, как бы это ни было цинично. Человечество так устроено... Gangnam Style помните? Все слушали. Проходит год — никто не помнит, что это такое, кто там слушал, кому интересно», — отметила Симоньян.
У Запада сейчас своих проблем хватает, напомнила главред RT: «В Сан-Франциско бомжи, в Париже — клопы, в Лондоне — крысы».
Газета The Hill ранее писала, что выбранная президентом России стратегия в конфликте на Украине доказала свою эффективность.
CNN также отмечал, что ставка Москвы на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём выглядит всё лучше».