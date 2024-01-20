Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире «Своей правды» на НТВ на примере южнокорейского хита Gangnam Style объяснила, как западное общество устало от украинского конфликта.

«Вот этот проект теряет поддержку населения. Теряет поддержку населения почему? Ну потому, что мода на что-либо проходит, как бы это ни было цинично. Человечество так устроено... Gangnam Style помните? Все слушали. Проходит год — никто не помнит, что это такое, кто там слушал, кому интересно», — отметила Симоньян.

У Запада сейчас своих проблем хватает, напомнила главред RT: «В Сан-Франциско бомжи, в Париже — клопы, в Лондоне — крысы».

Газета The Hill ранее писала, что выбранная президентом России стратегия в конфликте на Украине доказала свою эффективность.

CNN также отмечал, что ставка Москвы на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём ​​выглядит всё лучше».