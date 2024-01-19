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Onet: экс-министр обороны Польши лгал о контракте на поставку карабинов ВСУ

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Польский портал Onet обнаружил нестыковки в ситуации с контрактом на поставки Украине карабинов Grot. Об этой сделке ранее сообщал бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак. Вместе с этим производитель оружия Polish Armaments Group рассказал, что никакого заказа не было. Журналисты пришли к выводу, что «министр Блащак лгал» о контракте.
Onet: экс-министр обороны Польши лгал о контракте на поставку карабинов ВСУ
  • AP

В марте 2023 года портал опубликовал материал о жалобах спецназа на карабины Grot, которые «постоянно заклинивало».

После этого Блащак дал интервью, в котором заявил, что Украинцы решили заказать образцы карабинов «на заводе в Радоме», и это «лучший ответ на все эти публикации» о неполадках в работе оружия. Тогда министр обороны не уточнил, насколько большим будет объём закупаемых винтовок, но отметил, что «это будет немалый заказ».

18 января руководитель отдела коммуникаций Polish Armaments Group Яцек Матушак сообщил журналистам, что производители не заключали с украинской стороной договоров о продаже винтовок MSBS Grot, хотя украинцы сейчас и используют 10 тыс. таких карабинов, которые ранее были поставлены в рамках военной помощи.

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