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Песков заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки.
Песков заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки
  • РИА Новости

Он отметил, что разговоров о возобновлении зерновой сделки и заключении новых договорённостей «больше не ведётся». Представитель Кремля добавил, что «нет никаких оснований для возобновления этих разговоров».

По его словам, часть сделки, которая касалась России, так и не была выполнена. Песков отметил, что в Кремле не видят никаких перспектив для выполнения сделки.

Он также назвал опасными иные пути перевозок украинского зерна.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что зерновую сделку реанимирует лишь снятие санкций с российских компаний.

Также сообщалось, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили усилия Анкары по возобновлению зерновой сделки.

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