Блинкен и глава МИД Турции Фидан обсудили зерновую сделку

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили усилия Анкары по возобновлению зерновой сделки.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на турецкий диписточник.

Отмечается, что в ходе беседы Фидан подчеркнул, что Турция не заинтересована в напряжённости в Чёрном море.

«И упомянул об усилиях по обеспечению безопасной транспортировки продовольственных товаров, произведённых в России и на Украине, на мировые рынки», — сказали агентству.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что зерновую сделку реанимирует лишь снятие санкций с российских компаний.

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что подвижек с возобновлением зерновой сделки на текущий момент нет.