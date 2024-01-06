Блинкен и глава МИД Турции Фидан обсудили зерновую сделку
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на турецкий диписточник.
Отмечается, что в ходе беседы Фидан подчеркнул, что Турция не заинтересована в напряжённости в Чёрном море.
«И упомянул об усилиях по обеспечению безопасной транспортировки продовольственных товаров, произведённых в России и на Украине, на мировые рынки», — сказали агентству.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что зерновую сделку реанимирует лишь снятие санкций с российских компаний.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что подвижек с возобновлением зерновой сделки на текущий момент нет.