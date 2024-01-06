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Блинкен и глава МИД Турции Фидан обсудили зерновую сделку

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан обсудили усилия Анкары по возобновлению зерновой сделки.
Блинкен и глава МИД Турции Фидан обсудили зерновую сделку
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на турецкий диписточник.

Отмечается, что в ходе беседы Фидан подчеркнул, что Турция не заинтересована в напряжённости в Чёрном море.

«И упомянул об усилиях по обеспечению безопасной транспортировки продовольственных товаров, произведённых в России и на Украине, на мировые рынки», — сказали агентству.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что зерновую сделку реанимирует лишь снятие санкций с российских компаний.

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что подвижек с возобновлением зерновой сделки на текущий момент нет.

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