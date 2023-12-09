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Захарова: зерновую сделку реанимирует лишь снятие санкций с российских компаний

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Зерновая сделка не возобновится до тех пор, пока не будут сняты санкции с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова: зерновую сделку реанимирует лишь снятие санкций с российских компаний
  • РИА Новости

В интервью агентству AFP Захарова подчеркнула, что возможность реанимирования «Черноморской инициативы» сохраняется. Она также добавила, что принципиальную позицию по этому вопросу чётко озвучил президент России Владимир Путин.

«Она (зерновая сделка) заработает только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса», — заявила Захарова.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что подвижек с возобновлением зерновой сделки на текущий момент нет.

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