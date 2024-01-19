Посольство России рассказало о двух случаях осквернения советских памятников в ФРГ

В Германии зафиксировано два случая осквернения советских военно-мемориальных объектов. Об этом сообщили в посольстве России в Берлине.

«В первые дни 2024 года уже произошло два случая осквернения, причём оба — на советском воинском захоронении в городе Пенцлин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания)», — говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что с 2022 года зафиксировано более 30 подобных инцидентов.

В октябре посольство России в Берне заявило протест МИД Швейцарии в связи с осквернением мемориала.

Позднее сообщалось, что россияне и швейцарцы очистили монумент сподвижникам Суворова в Андерматте, который ранее был испачкан краской.