Посольство России рассказало о двух случаях осквернения советских памятников в ФРГ
- РИА Новости
«В первые дни 2024 года уже произошло два случая осквернения, причём оба — на советском воинском захоронении в городе Пенцлин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания)», — говорится в заявлении.
Дипломаты подчеркнули, что с 2022 года зафиксировано более 30 подобных инцидентов.
В октябре посольство России в Берне заявило протест МИД Швейцарии в связи с осквернением мемориала.
Позднее сообщалось, что россияне и швейцарцы очистили монумент сподвижникам Суворова в Андерматте, который ранее был испачкан краской.