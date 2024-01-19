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Посольство России рассказало о двух случаях осквернения советских памятников в ФРГ

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В Германии зафиксировано два случая осквернения советских военно-мемориальных объектов. Об этом сообщили в посольстве России в Берлине.
Посольство России рассказало о двух случаях осквернения советских памятников в ФРГ
  • РИА Новости

«В первые дни 2024 года уже произошло два случая осквернения, причём оба — на советском воинском захоронении в городе Пенцлин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания)», — говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что с 2022 года зафиксировано более 30 подобных инцидентов.

В октябре посольство России в Берне заявило протест МИД Швейцарии в связи с осквернением мемориала.

Позднее сообщалось, что россияне и швейцарцы очистили монумент сподвижникам Суворова в Андерматте, который ранее был испачкан краской.

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