В Швейцарии очистили от краски мемориал сподвижникам Суворова
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Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов.
«Сегодня, 14 октября, памятник был очищен инициативной группой соотечественников и швейцарских граждан. Выражаем глубокую признательность всем причастным, благодаря чьим усилиям мемориал принял прежний вид», — сказал он.
Суворовский монумент — это высеченный в скале 12-метровый крест, он находится на окраине Андерматта около места знаменитой битвы у Чёртова моста в ущелье Шёленнен.
Ранее посольство России в Берне заявило протест МИД Швейцарии в связи с осквернением мемориала.