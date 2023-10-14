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В Швейцарии очистили от краски мемориал сподвижникам Суворова

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Россияне и швейцарцы очистили монумент сподвижникам Суворова в Андерматте, который ранее был испачкан краской.
В Швейцарии очистили от краски мемориал сподвижникам Суворова
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов.

«Сегодня, 14 октября, памятник был очищен инициативной группой соотечественников и швейцарских граждан. Выражаем глубокую признательность всем причастным, благодаря чьим усилиям мемориал принял прежний вид», — сказал он.

Суворовский монумент — это высеченный в скале 12-метровый крест, он находится на окраине Андерматта около места знаменитой битвы у Чёртова моста в ущелье Шёленнен.

Ранее посольство России в Берне заявило протест МИД Швейцарии в связи с осквернением мемориала.

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