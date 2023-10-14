Россия заявила протест Швейцарии за осквернение мемориала сподвижникам Суворова

Посольство России в Берне заявило протест МИД Швейцарии в связи с осквернением мемориала сподвижникам Суворова.

«Посольство России в Берне заявило решительный протест Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии с требованием принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных», — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее дипломат отметила, что Россия учтёт антироссийский вектор новой внешнеполитической стратегии Швейцарии.

На прошлой неделе в Молдавии осквернили памятник советским воинам.

Также сообщалось, что вандалы нанесли оскорбительные надписи на постаменте памятного танка Т-34 в городе Корнешты Унгенского района Молдавии.