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Россия заявила протест Швейцарии за осквернение мемориала сподвижникам Суворова

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Посольство России в Берне заявило протест МИД Швейцарии в связи с осквернением мемориала сподвижникам Суворова.
Россия заявила протест Швейцарии за осквернение мемориала сподвижникам Суворова
  • РИА Новости

«Посольство России в Берне заявило решительный протест Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии с требованием принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных», — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее дипломат отметила, что Россия учтёт антироссийский вектор новой внешнеполитической стратегии Швейцарии.

На прошлой неделе в Молдавии осквернили памятник советским воинам.

Также сообщалось, что вандалы нанесли оскорбительные надписи на постаменте памятного танка Т-34 в городе Корнешты Унгенского района Молдавии.

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