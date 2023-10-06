В Молдавии осквернили памятник советским воинам

Вандалы осквернили памятник советским воинам 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. Об этом заявил глава Поискового движения и Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

«Очередной акт вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны. И в очередной раз негодяи осквернили мемориал в честь воинов 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии», — написал он в Telegram.

Отмечается, что на место прибыла оперативная группа, по её данным, памятник осквернили 11 сентября.

Ранее сообщалось, что вандалы нанесли оскорбительные надписи на постаменте памятного танка Т-34 в городе Корнешты Унгенского района Молдавии.

Позднее посольство России в Молдавии осудило осквернение памятника советским воинам-танкистам в молдавском селе Корнешты.