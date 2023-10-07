МИД: Россия учтёт антироссийский вектор стратегии внешней политики Швейцарии

Россия учтёт антироссийский вектор новой внешнеполитической стратегии Швейцарии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в министерстве, стратегия внешней политики Швейцарии на период с 2024 по 2027 год получилась откровенно антироссийской.

В документе власти Швейцарии признают, что Берн осознанно свёл политический диалог с Москвой к минимуму.

«Безусловно, всё это в комплексе непременно будет учитываться российской стороной при дальнейшем выстраивании нашей линии по отношению к Швейцарии», — заявила Захарова.

В феврале Захарова указала на то, что Швейцария после начала российской специальной военной операции отказалась от нейтрального статуса в пользу поддержки киевского неонацистского режима.