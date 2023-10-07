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МИД: Россия учтёт антироссийский вектор стратегии внешней политики Швейцарии

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Россия учтёт антироссийский вектор новой внешнеполитической стратегии Швейцарии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД: Россия учтёт антироссийский вектор стратегии внешней политики Швейцарии
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в министерстве, стратегия внешней политики Швейцарии на период с 2024 по 2027 год получилась откровенно антироссийской.

В документе власти Швейцарии признают, что Берн осознанно свёл политический диалог с Москвой к минимуму.

«Безусловно, всё это в комплексе непременно будет учитываться российской стороной при дальнейшем выстраивании нашей линии по отношению к Швейцарии», — заявила Захарова.

В феврале Захарова указала на то, что Швейцария после начала российской специальной военной операции отказалась от нейтрального статуса в пользу поддержки киевского неонацистского режима.

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