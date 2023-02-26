Захарова: Швейцария отказалась от нейтралитета и явно поддерживает киевский режим
- РИА Новости
Об этом Захарова написала в Telegram.
Дипломат представила ряд фактов, подтверждающих отказ Берна от нейтралитета.
Среди них, как отмечает Захарова, числятся присоединение Швейцарии к европейским санкциям, а также блокировка российских активов.
Кроме того, дипломат напомнила, что Швейцария начала обучение военнослужащих инженерных войск Украины.
Также Захарова выделила осуждение России в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, Совета Европы и ОБСЕ со стороны Швейцарии.
Ранее Захарова подчеркнула, что Швейцария не сможет быть посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.