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Захарова: Швейцария отказалась от нейтралитета и явно поддерживает киевский режим

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Швейцария после начала российской специальной военной операции отказалась от нейтрального статуса в пользу поддержки киевского неонацистского режима.
Захарова: Швейцария отказалась от нейтралитета и явно поддерживает киевский режим
  • РИА Новости

Об этом Захарова написала в Telegram.

Дипломат представила ряд фактов, подтверждающих отказ Берна от нейтралитета.

Среди них, как отмечает Захарова, числятся присоединение Швейцарии к европейским санкциям, а также блокировка российских активов.

Кроме того, дипломат напомнила, что Швейцария начала обучение военнослужащих инженерных войск Украины.

Также Захарова выделила осуждение России в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, Совета Европы и ОБСЕ со стороны Швейцарии.

Ранее Захарова подчеркнула, что Швейцария не сможет быть посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

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