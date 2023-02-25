Захарова заявила, что Швейцария не сможет быть посредником в переговорах по Украине
- РИА Новости
Так она прокомментировала заявление главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса о том, что в Женеве ведутся переговоры по ситуации на Украине.
Захарова напомнила, что помощник российского президента Владимир Мединский недвусмысленно дал понять, что ему неизвестно о подобном диалоге.
«Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки», — добавила дипломат.
Она также подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил вести переговоры с Россией на законодательном уровне.
Ранее в интервью в газете Le Temps заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщил, что переговоры в Швейцарии проходят в обстановке «максимальной осмотрительности».
Мединский подчеркнул, что российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня «никакие переговоры не ведут».