Захарова заявила, что Швейцария не сможет быть посредником в переговорах по Украине

Швейцария не сможет быть посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса о том, что в Женеве ведутся переговоры по ситуации на Украине.

Захарова напомнила, что помощник российского президента Владимир Мединский недвусмысленно дал понять, что ему неизвестно о подобном диалоге.

«Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки», — добавила дипломат.

Она также подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил вести переговоры с Россией на законодательном уровне.

Ранее в интервью в газете Le Temps заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщил, что переговоры в Швейцарии проходят в обстановке «максимальной осмотрительности».

Мединский подчеркнул, что российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня «никакие переговоры не ведут».