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Глава МИД Швейцарии рассказал о ведущихся в стране переговорах по Украине

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В Швейцарии ведутся переговоры по ситуации на Украине.
Глава МИД Швейцарии рассказал о ведущихся в стране переговорах по Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Omer Messinger

Об этом в интервью в газете Le Temps заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

Кассис отметил, что переговоры в Женеве проходят в обстановке «максимальной осмотрительности».

Ранее стало известно, что Швейцария обсуждает с НАТО участие своих солдат в военных учениях.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отмечал, что Швейцария, в отличие от других европейских стран, не поставляет Украине оружия.

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