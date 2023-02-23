Глава МИД Швейцарии рассказал о ведущихся в стране переговорах по Украине
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Об этом в интервью в газете Le Temps заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.
Кассис отметил, что переговоры в Женеве проходят в обстановке «максимальной осмотрительности».
Ранее стало известно, что Швейцария обсуждает с НАТО участие своих солдат в военных учениях.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отмечал, что Швейцария, в отличие от других европейских стран, не поставляет Украине оружия.