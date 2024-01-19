Посол Украины в США заявила, что Киев нуждается даже в самом примитивном оружии
Украинская армия нуждается в любом оружии, в том числе самом примитивном. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
- Gettyimages.ru
«Нам нужны все возможности — самые примитивные, но также и сложные», — приводит её слова газета Politico.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская армия страдает от снарядного голода.
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