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Посол Украины в США заявила, что Киев нуждается даже в самом примитивном оружии

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Украинская армия нуждается в любом оружии, в том числе самом примитивном. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Посол Украины в США заявила, что Киев нуждается даже в самом примитивном оружии
  • Gettyimages.ru

«Нам нужны все возможности — самые примитивные, но также и сложные», — приводит её слова газета Politico.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская армия страдает от снарядного голода.

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