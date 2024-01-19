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Французский политик Филиппо назвал безумием резолюцию Европарламента о Венгрии

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием резолюцию Европарламента (ЕП) с критикой Венгрии.
Французский политик Филиппо назвал безумием резолюцию Европарламента о Венгрии
  • Gettyimages.ru

Политик назвал Евросоюз «бесчестной диктатурой» и призвал уничтожить эту структуру как можно скорее.

«ЕП проголосовал за резолюцию, которая ведёт к тому, чтобы Венгрия больше не получала европейские средства, поскольку это государство осмелилось принять закон о «национальном суверенитете», — написал Филиппо в соцсетях.

Ранее депутаты Европарламента попросили инициировать судебное разбирательство в отношении чиновников Еврокомиссии, которая решила разблокировать средства для Венгрии, чтобы заручиться её поддержкой по финансированию Украины до 2027 года.

Позднее Венгрия возмутилась намерением Европарламента подать в суд за разморозку её денег на Еврокомиссию.

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