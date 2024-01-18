RT в Telegram
Подпишись

Венгрия возмутилась намерением ЕП подать в суд за разморозку её денег на ЕК

Короткая ссылка
Будапешт прокомментировал намерение ЕП подать в суд на Еврокомиссию за разморозку денег Венгрии.
Венгрия возмутилась намерением ЕП подать в суд за разморозку её денег на ЕК
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом пишет РИА Новости.

В правительстве страны отметили, что ЕП в очередной раз пытается «при помощи шантажа» оказать давление на властей Венгрии, на этот раз желая привлечь ЕК к суду за разморозку для Будапешта тех €10,2 млрд, которые ей по праву причитаются.

«Правительство Венгрии считает такую ​​практику Европарламента возмутительной и полностью её отвергает», — сказано в заявлении.

Ранее депутаты Европарламента попросили инициировать судебное разбирательство в отношении чиновников Еврокомиссии, которая решила разблокировать средства для Венгрии, чтобы заручиться её поддержкой по финансированию Украины до 2027 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что ЕС должен финансово поддержать Украину, избежав при этом нанесения ущерба своему собственному бюджету.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить