Венгрия возмутилась намерением ЕП подать в суд за разморозку её денег на ЕК
- AP
- © Olivier Matthys
Об этом пишет РИА Новости.
В правительстве страны отметили, что ЕП в очередной раз пытается «при помощи шантажа» оказать давление на властей Венгрии, на этот раз желая привлечь ЕК к суду за разморозку для Будапешта тех €10,2 млрд, которые ей по праву причитаются.
«Правительство Венгрии считает такую практику Европарламента возмутительной и полностью её отвергает», — сказано в заявлении.
Ранее депутаты Европарламента попросили инициировать судебное разбирательство в отношении чиновников Еврокомиссии, которая решила разблокировать средства для Венгрии, чтобы заручиться её поддержкой по финансированию Украины до 2027 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что ЕС должен финансово поддержать Украину, избежав при этом нанесения ущерба своему собственному бюджету.