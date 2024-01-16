Орбан: помощь Украине не должна навредить бюджету Евросоюза
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Выступая перед журналистами по итогам переговоров в Будапеште со словацким премьером Робертом Фицо, Орбан заявил, что ЕС должен продолжать оказывать финансовую помощь Киеву.
«Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету Евросоюза», — цитирует Орбана ТАСС.
Венгерский премьер добавил, что, по его мнению, финансовую помощь Украине можно обеспечить за счёт «внебюджетных источников» ЕС.
Ранее вице-премьер и глава Минфина Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что ЕС начал работу по использованию доходов от замороженных активов России в интересах Украины.