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Орбан: помощь Украине не должна навредить бюджету Евросоюза

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Европейский союз должен финансово поддержать Украину, избежав при этом нанесения ущерба своему собственному бюджету. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан: помощь Украине не должна навредить бюджету Евросоюза
  • AP
  • © Omar Havana

Выступая перед журналистами по итогам переговоров в Будапеште со словацким премьером Робертом Фицо, Орбан заявил, что ЕС должен продолжать оказывать финансовую помощь Киеву.

«Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету Евросоюза», — цитирует Орбана ТАСС.

Венгерский премьер добавил, что, по его мнению, финансовую помощь Украине можно обеспечить за счёт «внебюджетных источников» ЕС.

Ранее вице-премьер и глава Минфина Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что ЕС начал работу по использованию доходов от замороженных активов России в интересах Украины.

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