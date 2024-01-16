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Европарламент просит расследовать решение Еврокомиссии разморозить фонды Венгрии

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Депутаты Европарламента просят инициировать судебное разбирательство в отношении чиновников Еврокомиссии, которая решила разблокировать средства для Венгрии, чтобы заручиться её поддержкой по финансированию Украины до 2027 года, пишет портал Euractiv.
Европарламент просит расследовать решение Еврокомиссии разморозить фонды Венгрии
  • AP
  • © Virginia Mayo

Издание отмечает, что законодатели ЕС обвинили комиссию в том, что она поддалась «шантажу» Венгрии. Как утверждается, венгерский премьер Виктор Орбан угрожал сорвать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, если Брюссель продолжит удерживать средства, предназначенные для Будапешта.

Как ожидается, 18 января Европарламент примет резолюцию с резкими высказываниями, ключевыми пунктами документа станут призыв к Совету начать процесс лишения Венгрии права голоса и начать парламентское расследование для определения законности решения комиссии о разморозке венгерских фондов.

Financial Times ранее писала, что Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансового пакета в €50 млрд. Пакет помощи рассчитан на четыре года, а Венгрия может получить право приостановить поддержку в 2025 году.

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