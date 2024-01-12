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FT: ЕК решилась на уступки Венгрии ради €50 млрд помощи Украине

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Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансового пакета в €50 млрд.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что пакет помощи рассчитан на четыре года, а Венгрия может получить право приостановить поддержку в 2025 году.

По данным газеты, Будапешт может инициировать пересмотр условий и оценку того, сохраняется ли потребность Киева в финансировании и выполнил ли он требования ЕС для его получения.

Ранее в Politico сообщили, что Венгрия может снять вето на помощь Украине при её ежегодном пересмотре.

Также МИД Украины подтвердил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его венгерский коллега Петер Сийярто встретятся 29 января в Ужгороде.



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