FT: ЕК решилась на уступки Венгрии ради €50 млрд помощи Украине
Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что пакет помощи рассчитан на четыре года, а Венгрия может получить право приостановить поддержку в 2025 году.
По данным газеты, Будапешт может инициировать пересмотр условий и оценку того, сохраняется ли потребность Киева в финансировании и выполнил ли он требования ЕС для его получения.
Ранее в Politico сообщили, что Венгрия может снять вето на помощь Украине при её ежегодном пересмотре.
Также МИД Украины подтвердил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его венгерский коллега Петер Сийярто встретятся 29 января в Ужгороде.