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Politico: Венгрия может снять вето на помощь Украине при её ежегодном пересмотре

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Власти Венгрии могут снять вето на выделение финансовой помощи ЕС Украине при условии её пересмотра раз в год. Об этом пишет издание Politico.
Politico: Венгрия может снять вето на помощь Украине при её ежегодном пересмотре
  • Gettyimages.ru
  • © Ben Dunster

«Будапешт дал понять, что может снять своё вето при условии, что Европейский совет каждый год будет заново пересматривать помощь Украине», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Будапешт может получить возможность каждый год блокировать финансирование ЕС для Киева или требовать уступок от ЕС за отказ от вето.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может наложить вето в случае реальных, а не гипотетических переговоров Евросоюза и Украины при условии, что Брюссель попытается навязать что-то невыгодное венгерской стороне.

Также сообщалось, что Еврокомиссия ищет альтернативу оказанию финансовой помощи Украине от ЕС на случай провала переговоров по выделению денег, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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