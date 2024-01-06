Еврокомиссия ищет альтернативу при провале переговоров по финансированию Киева
«Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты. Сейчас мы готовим операционные решения», — цитирует её РИА Новости.
Ранее стало известно, что некоторые политики стран Европейского союза обвинили Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий.
Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может наложить вето в случае реальных, а не гипотетических переговоров Евросоюза и Украины при условии, что Брюссель попытается навязать что-то невыгодное венгерской стороне.