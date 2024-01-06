Еврокомиссия ищет альтернативу при провале переговоров по финансированию Киева

Еврокомиссия ищет альтернативу оказанию финансовой помощи Украине от ЕС на случай провала переговоров по выделению денег, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты. Сейчас мы готовим операционные решения», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что некоторые политики стран Европейского союза обвинили Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий.

Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может наложить вето в случае реальных, а не гипотетических переговоров Евросоюза и Украины при условии, что Брюссель попытается навязать что-то невыгодное венгерской стороне.