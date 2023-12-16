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Сийярто: Венгрия может наложить вето в случае реальных переговоров ЕС и Украины

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может наложить вето в случае реальных, а не гипотетических переговоров Евросоюза и Украины при условии, что Брюссель попытается навязать что-то невыгодное венгерской стороне.

Об этом он сказал в интервью порталу Mandiner.

Сийярто выразил мнение, что Венгрия приняла наилучшее решение, отстранившись от участия в решении о переговорах с Украиной. По его словам, таким образом Будапешт не несёт за это решение ответственности и освобождает себя от его последствий.

При этом он уточнил, что Венгрия считает целесообразным прибегать к «жёсткому средству вето», если при подготовке к настоящим, а не гипотетическим, как сейчас, переговорам ЕС захочет навязать что-то невыгодное для Будапешта.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт в любой момент «нажмёт на ручной тормоз» в процессе переговоров Европейского союза и Украины о членстве, если это будет угрожать венгерским национальным интересам.

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