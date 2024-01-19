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В Крыму призвали НАТО не бряцать оружием у границ России

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Странам НАТО не следует бряцать оружием у границ России. Об этом заявил председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Александр Шувалов.
В Крыму призвали НАТО не бряцать оружием у границ России
  • РИА Новости

«Нам нужно быть готовыми к любому сценарию, который разыгрывает блок НАТО», — приводит РИА Новости его слова.

Шувалов призвал страны Североатлантического альянса учитывать, что у России есть все возможности, чтобы остудить любые горячие головы.

«Поэтому не следует им бряцать оружием у наших границ», — сказал он.

Ранее замглавы комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявлял, что Соединённые Штаты в своих угрозах забывают, что полуостров является частью ядерной державы.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

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