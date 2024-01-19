В сектор Газа за сутки въехали 240 грузовиков с гуманитарной помощью

На территорию сектора Газа за прошедшие сутки въехали 240 грузовиков с продуктами, водой и медикаментами.

Об этом Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях написало в соцсети X (бывший Twitter).

«240 грузовиков с гуманитарной помощью были досмотрены и прибыли в Газу в течение 18 января», — говорится в заявлении.

Ранее глава Государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщил, что КПП «Рафах» работает непрерывно, с октября 2023 года в сектор Газа из Египта въехало почти 9 тыс. грузовиков с гуманитарными грузами.

Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечал, что способы проведения Израилем операций в секторе Газа значительно осложняют распределение гумпомощи среди населения анклава.