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В сектор Газа за сутки въехали 240 грузовиков с гуманитарной помощью

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На территорию сектора Газа за прошедшие сутки въехали 240 грузовиков с продуктами, водой и медикаментами.
В сектор Газа за сутки въехали 240 грузовиков с гуманитарной помощью
  • © AP Photo / Fatima Shbair

Об этом Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях написало в соцсети X (бывший Twitter).

«240 грузовиков с гуманитарной помощью были досмотрены и прибыли в Газу в течение 18 января», — говорится в заявлении. 

Ранее глава Государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщил, что КПП «Рафах» работает непрерывно, с октября 2023 года в сектор Газа из Египта въехало почти 9 тыс. грузовиков с гуманитарными грузами.

Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечал, что способы проведения Израилем операций в секторе Газа значительно осложняют распределение гумпомощи среди населения анклава.

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