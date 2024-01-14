Власти Египта: с октября в Газу въехало почти 9 тысяч грузовиков с гумпомощью
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Об этом заявил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.
«КПП «Рафах» с египетской стороны не закрывался ни на мгновение с начала израильской агрессии», — цитирует его ТАСС.
По его словам, всего с октября прошлого года в Газу въехало почти 9 тыс. грузовых автомобилей с помощью.
Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция в Газе будет продолжаться до достижения победы над ХАМАС.