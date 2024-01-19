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Мадуро после речи Милея в Давосе назвал его идеологию нацистской

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión, что выступление аргентинского лидера Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе раскрыло нацистский и маккартистский характер его идеологии.

«Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом», — цитирует Мадуро РИА Новости.

По данным агентства, в своей речи в Давосе Милей заявил, что странам Запада угрожает продолжающееся распространение идей коллективизма и социализма, который в различных формах приводит государства к бедности.

При этом, как отмечается, «единственным инструментом, который может покончить с голодом и нищетой» он назвал свободный рыночный капитализм.

Ранее президент Аргентины официально отклонил приглашение вступить в БРИКС.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ властей Аргентины от вступления в БРИКС — это суверенное решение страны.

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