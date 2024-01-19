Мадуро после речи Милея в Давосе назвал его идеологию нацистской
«Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом», — цитирует Мадуро РИА Новости.
По данным агентства, в своей речи в Давосе Милей заявил, что странам Запада угрожает продолжающееся распространение идей коллективизма и социализма, который в различных формах приводит государства к бедности.
При этом, как отмечается, «единственным инструментом, который может покончить с голодом и нищетой» он назвал свободный рыночный капитализм.
Ранее президент Аргентины официально отклонил приглашение вступить в БРИКС.
Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ властей Аргентины от вступления в БРИКС — это суверенное решение страны.