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Лавров назвал суверенным решением страны отказ Аргентины от вступления в БРИКС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ властей Аргентины от вступления в БРИКС — это суверенное решение страны.
Лавров назвал суверенным решением страны отказ Аргентины от вступления в БРИКС
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам 2023 года.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС», — сказал Лавров.

Он отметил, что когда правительство аргентинского лидера Хавьера Милея «освоится и войдёт в курс дела», они с большим основанием смогут окончательно определить свою позицию. 

29 декабря портал Infobae сообщил, что Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ Милея от присоединения к БРИКС продемонстрировал проамериканскую модель поведения.

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