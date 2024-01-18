Лавров назвал суверенным решением страны отказ Аргентины от вступления в БРИКС
- AFP
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Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам 2023 года.
«Это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС», — сказал Лавров.
Он отметил, что когда правительство аргентинского лидера Хавьера Милея «освоится и войдёт в курс дела», они с большим основанием смогут окончательно определить свою позицию.
29 декабря портал Infobae сообщил, что Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ Милея от присоединения к БРИКС продемонстрировал проамериканскую модель поведения.