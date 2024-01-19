Политолог Карасёв: «саммит мира» без России ни к чему не приведёт
«Если говорить о... результативности такого саммита, то понятно, что без той или иной степени участия России это будет очень трудно», — сказал политолог.
Кроме того, по его словам, на прошедшей в Давосе встрече по украинской «формуле мира» многие в кулуарах заявили, что подобные встречи превратятся в «дипломатическую пустышку», если в них дальше не будет согласования позиции России.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что у «формулы мира» Зеленского нет ничего общего с реальностью.
Также президент России Владимир Путин назвал формулу мира Зеленского «запретительными требованиями».