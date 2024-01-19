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Политолог Карасёв: «саммит мира» без России ни к чему не приведёт

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Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв заявил в интервью израильскому телеканалу Iton TV, что глобальный «саммит мира», которого требует Украина, ни к чему не приведёт без участия России.

«Если говорить о... результативности такого саммита, то понятно, что без той или иной степени участия России это будет очень трудно», — сказал политолог.

Кроме того, по его словам, на прошедшей в Давосе встрече по украинской «формуле мира» многие в кулуарах заявили, что подобные встречи превратятся в «дипломатическую пустышку», если в них дальше не будет согласования позиции России.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что у «формулы мира» Зеленского нет ничего общего с реальностью.

Также президент России Владимир Путин назвал формулу мира Зеленского «запретительными требованиями».

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