Лавров и глава МИД Сирии обсудили эскалацию ситуации на Ближнем Востоке
- AFP
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Особое внимание было уделено продолжающейся эскалации обстановки на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.
Отмечается, что главы МИД двух стран указали на необходимость прекращения огня в секторе Газа и на решение гуманитарных проблем местного населения.
Кроме того, Лавров и Микдад подчеркнули недопустимость провокационных действий, ведущих к расширению эскалации на другие страны региона, в частности Сирию, Ливан и Йемен.
Ранее Лавров заявил, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только путём прямого диалога.