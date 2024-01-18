Лавров и глава МИД Сирии обсудили эскалацию ситуации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе встречи в Москве обсудили эскалацию ситуации в ближневосточном регионе.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Особое внимание было уделено продолжающейся эскалации обстановки на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

Отмечается, что главы МИД двух стран указали на необходимость прекращения огня в секторе Газа и на решение гуманитарных проблем местного населения.

Кроме того, Лавров и Микдад подчеркнули недопустимость провокационных действий, ведущих к расширению эскалации на другие страны региона, в частности Сирию, Ливан и Йемен.

Ранее Лавров заявил, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только путём прямого диалога.