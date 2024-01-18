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Лавров: разрешение конфликта Израиля и Палестины возможно только прямым диалогом

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Урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только путём прямого диалога, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Лавров: разрешение конфликта Израиля и Палестины возможно только прямым диалогом
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

RT ведёт прямую трансляцию.

Он сообщил, что Москва знает «про полузакрытые контакты с участием США, Израиля, отдельных арабских государств».

«Но как-то все эти контакты не предполагают прямого диалога между палестинцами и израильтянами, а предполагают, что взрослые дяди где-то договорятся, как дальше жить палестинцам, и потом им это предъявят. Это не будет иметь никакого успеха», — сказал Лавров.

Он добавил, что урегулирования можно достигнуть только с помощью прямого диалога, который сейчас необходимо возобновить.

Ранее в МИД России сообщили, что освобождение заложников из сектора Газа является приоритетным для Москвы в ходе контактов с ХАМАС.

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