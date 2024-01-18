Байден: вопрос дальнейшей помощи Украине упирается в меньшинство в конгрессе

Вопрос оказания дальнейшей помощи Вашингтоном Киеву упирается в меньшинство в конгрессе США, заявил американский лидер Джо Байден.

Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что подавляющее большинство членов конгресса поддерживают помощь Украине», — сказал он.

По словам Байдена, вопрос в том, не будет ли небольшое меньшинство препятствовать этому, что «стало бы катастрофой».

Кроме того, большая часть республиканцев поддерживает оказание помощи Киеву, добавил он.

Ранее Байден заявил, что отсутствие в конгрессе США договорённостей по вопросу выделения финансирования на помощь Киеву ставит под угрозу национальную безопасность США и грозит последствиями для НАТО и всего мира.

Как сообщил лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл, ведомство может начать работу над запросом Байдена на цели национальной безопасности, включая помощь Киеву, уже на следующей неделе.