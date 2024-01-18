Байден: отсутствие в Конгрессе сделки по Украине угрожает США, НАТО и миру

Отсутствие в Конгрессе США договорённостей по вопросу выделения финансирования на помощь Киеву ставит под угрозу национальную безопасность США и грозит последствиями для НАТО и всего мира.

Об этом, как информирует ТАСС, говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

«Президент призвал Конгресс как можно скорее выделить дополнительное финансирование на поддержку Украины и послать таким образом сигнал о решимости США», — передаёт агентство.

Ранее сообщалось, что сенат США может начать работу над запросом по Украине на следующей неделе.

Также лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщил, что шансы на достижение в конгрессе США соглашения о финансировании Киева превышают 50%.