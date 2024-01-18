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Лавров: Запад понимает необходимость создания палестинского государства

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Американский лидер Джо Байден и другие западные политики понимают, что без движения к палестинскому государству будет сложно успокоить ситуацию на Ближнем Востоке.
Лавров: Запад понимает необходимость создания палестинского государства
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Чем дольше будет сохраняться полный тупик в создании палестинского государства, тем сложнее будет обеспечивать безопасность и Израиля, и других арабских стран», — сказал Лавров.

Он отметил, что в последнее время и Байден, и госсекретарь США Энтони Блинкен, и европейские лидеры заговорили о необходимости «начать движение к созданию палестинского государства».

«Они понимают, что без этого очень трудно успокоить ситуацию. Но начать движение уже маловато. Надо собираться и создавать», — заключил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только путём прямого диалога.

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