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Лавров: Запад не хочет пойти на справедливое урегулирование украинского кризиса

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Запад не хочет справедливого урегулирования ситуации на Украине, учитывающего интересы российской стороны, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Лавров: Запад не хочет пойти на справедливое урегулирование украинского кризиса
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2023 году.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Мы не видим ни малейшей заинтересованности ни США, ни НАТО в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего украинского конфликта. Там не хотят даже слышать о наших озабоченностях, разговаривать всерьёз об устранении фундаментальных противоречий», — заявил Лавров.

Он отметил, что Запад ведёт дело к эскалации украинского кризиса.

Ранее Лавров заявил, что блицкриг с целью нанести поражение России оказался иллюзией, Запад понял эту ошибку.

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