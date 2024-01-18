Лавров: Запад не хочет пойти на справедливое урегулирование украинского кризиса
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2023 году.
«Мы не видим ни малейшей заинтересованности ни США, ни НАТО в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего украинского конфликта. Там не хотят даже слышать о наших озабоченностях, разговаривать всерьёз об устранении фундаментальных противоречий», — заявил Лавров.
Он отметил, что Запад ведёт дело к эскалации украинского кризиса.
Ранее Лавров заявил, что блицкриг с целью нанести поражение России оказался иллюзией, Запад понял эту ошибку.