Лавров: Запад не хочет пойти на справедливое урегулирование украинского кризиса

Запад не хочет справедливого урегулирования ситуации на Украине, учитывающего интересы российской стороны, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2023 году.

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«Мы не видим ни малейшей заинтересованности ни США, ни НАТО в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего украинского конфликта. Там не хотят даже слышать о наших озабоченностях, разговаривать всерьёз об устранении фундаментальных противоречий», — заявил Лавров.

Он отметил, что Запад ведёт дело к эскалации украинского кризиса.

Ранее Лавров заявил, что блицкриг с целью нанести поражение России оказался иллюзией, Запад понял эту ошибку.