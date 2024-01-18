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Почти 2 тысячи человек задержаны в Эквадоре после начала беспорядков

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Полиция и военные Эквадора задержали 1975 подозреваемых после начала беспорядков, вызванных бунтами в тюрьмах.
Почти 2 тысячи человек задержаны в Эквадоре после начала беспорядков
  • AP

Об этом сообщила администрация президента республики.

«В период с 9 по 17 января 2024 года задержаны 1975 человек, из них 158 — по подозрению в терроризме», — говорится в сообщении в соцсетях.

Ранее посол России в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что в республике идёт острая фаза контртеррористической операции — активные действия армия предпринимает в прибрежных провинциях на маршрутах наркоторговли и в тюрьмах.

Уроженец Эквадора Эрик, который живёт и учится в России, рассказал RT, что жители страны стараются не выходить из дома без крайней необходимости и по возможности работают удалённо.

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