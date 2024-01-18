Депутат ЕП Чарнецкий: ложь украинских СМИ о России является «подарком» для Москвы
О этом пишет Do Rzeczy.
«Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России», — сказал Чарнецкий.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Североатлантический альянс готовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением её наступательных действий на Украине.
Также сообщалось, что в Польше перевозчики прекращают блокаду границы с Украиной до 1 марта.