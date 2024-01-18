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Депутат ЕП Чарнецкий: ложь украинских СМИ о России является «подарком» для Москвы

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Депутат Европарламента Рышард Чарнецкий выразил мнение, что ложь СМИ о «причастности» Москвы к блокаде на границе Польши и Украины можно считать подарком для России.

О этом пишет Do Rzeczy.

«Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России», — сказал Чарнецкий.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Североатлантический альянс готовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением её наступательных действий на Украине.

Также сообщалось, что в Польше перевозчики прекращают блокаду границы с Украиной до 1 марта.

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